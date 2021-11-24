Витория — о победе над «Наполи»: мы обыграли одну из лучших команд Европы

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу столичной команды над «Наполи» в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА в Москве.

«Мы выстроили отличную оборону по центру, не давали играть внутри поля и отлично развивали наши атаки. Знали, что нам следует быстро выигрывать мячи, у нас была хорошая схема, мы сыграли против одной из лучших команд в Европе», — цитирует Виторию «Матч ТВ».



По словам Витории, расстановка футболистов «Спартака» была оптимальной в матче с «Наполи», поскольку команда привыкла к игре в четыре защитника.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Александр Соболев открыл счёт на 3-й минуте матча с пенальти. Второй мяч форвард «Спартака» забил головой после навеса Виктора Мозеса на 28-й минуте.

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте.

Ранее сообщалось, что Соболев и Руслан Литвинов не сыграют с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек.