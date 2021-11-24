Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после матча

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, почему не пожал руку наставнику «Спартака» Рую Витории после поражения от красно-белых в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА в Москве.

«Потому что он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив», — заявил Спаллетти в эфире «Матч ТВ».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Александр Соболев открыл счёт на 3-й минуте матча с пенальти. Второй мяч форвард «Спартака» забил головой после навеса Виктора Мозеса на 28-й минуте.

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте.

Ранее сообщалось, что Соболев и Руслан Литвинов не сыграют с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек.