Кафельников — о победе над «Наполи»: Селихов делал героические вещи
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«Команда сегодня подарила праздник, который, к сожалению, бывает у нас редко. Добавить тут больше нечего. Это победа всей команды. Лучший игрок — это наш вратарь Саша Селихов. Он делал героические вещи», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».
По его словам, всё внимание должно быть приковано сегодня к этой победе, которая была очень нужна команде, тренеру и болельщикам.
Кафельников отметил, что «Спартак» в чемпионате России и в Лиге Европы — это две абсолютно разные команды.
Селихов отразил семь из восьми ударов в створ ворот. Александр Соболев оформил дубль.
Ранее сообщалось, что Соболев и Руслан Литвинов не сыграют с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек.