Кафельников — о победе над «Наполи»: Селихов делал героические вещи

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу московского «Спартака» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА над «Наполи» (2:1).
Кафельников — о победе над «Наполи»: Селихов делал героические вещи
  • AP

«Команда сегодня подарила праздник, который, к сожалению, бывает у нас редко. Добавить тут больше нечего. Это победа всей команды. Лучший игрок — это наш вратарь Саша Селихов. Он делал героические вещи», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

По его словам, всё внимание должно быть приковано сегодня к этой победе, которая была очень нужна команде, тренеру и болельщикам.

Кафельников отметил, что «Спартак» в чемпионате России и в Лиге Европы — это две абсолютно разные команды. 

Селихов отразил семь из восьми ударов в створ ворот. Александр Соболев оформил дубль. 

Ранее сообщалось, что Соболев и Руслан Литвинов не сыграют с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек. 

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