Буффон поздравил Акинфеева с 800-м матчем в карьере

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Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон поздравил вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева с 800-м матчем в карьере.
Буффон поздравил Акинфеева с 800-м матчем в карьере
  • AP

Об этом сообщил российский голкипер в своём Instagram.

«Игорь, поздравляю тебя с очень важным достижением в твоей карьере! Только вперёд! Желаю удачи в будущем. Чао, Джиджи», — сказал Буффон в видео, адресованном Акинфееву.

Напомним, что россиянин 21 ноября вышел в стартовом составе на игру 15-го тура чемпионата России против подмосковных «Химок» (0:0). Это был его 800-й матч в карьере.

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