КДК отменил красную карточку защитника «Локомотива» Мурило в матче с «Ахматом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении по поводу защитника московского «Локомотива» Мурило.

«Да, мы отменили красную карточку Мурило. Подробности я не обязан говорить», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист получил красную карточку в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». В меньшинстве москвичи проиграли на своём поле «Ахмату» со счётом 1:2.

25 ноября «Локомотив» сыграет с «Лацио» в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА. Матч пройдёт в Москве и начнётся в 20:45.

Ранее стал известен стартовый состав «Спартака» на матч Лиги Европы с «Наполи».