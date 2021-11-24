Яценко: классическое противостояние ударника и борца ожидает нас в чемпионском бою в Санкт-Петербурге

Чемпион ACA в полутяжёлом весе россиянин Муслим Магомедов проведёт защиту против соотечественника Григора Матевосяна в Санкт-Петербурге. Бой станет главным событием турнира ACA 133 и пройдёт в присутствии зрителей.

«Интереснейшая спортивная интрига ожидает болельщиков в бою Магомедов — Матевосян. Классика ММА: противостояние представителей двух школ, извечный спор ударника и борца. Ударный стиль Матевосяна и борьбы непобежденного Муслима Магомедова. Оба находятся на пике формы, спортивная составляющая главного боя ACA 133 будет максимальной», — сказал президент ACA Алексей Яценко.

Он также добавил, что турнир в Санкт-Петербурге в «Сибур-Арена» пройдёт со зрителями в COVID-free формате.

«Мы уже успешно отработали этот формат на московском 131-м турнире. На мероприятие смогут попасть болельщики при предъявлении действующего QR-кода. Мы ответственно соблюдаем протокол безопасности ACA и хотим обеспечить безопасность зрителей и участников», — добавил Яценко.

Для 26-летнего Магомедова, который никогда не проигрывал ни в профессиональных, ни в любительских поединках, это будет первая защита титула, который он завоевал в июле 2021 года, нокаутировав Евгения Егембердиева на ACA 126.

27-летний сочинец Григор Матевосян занимает вторую строчку рейтинга полутяжёлого дивизиона, имеет в активе восемь побед и два поражения.

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