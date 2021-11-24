Глава AIBA обсудил с президентом Палестины развитие бокса

Глава Международной федерации бокса (AIBA) Умар Кремлёв встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, чтобы обсудить развитие вида спорта в ближневосточном государстве.

«AIBA стремится развивать бокс в Палестине, и я рад встретиться с президентом Аббасом, чтобы обсудить достижение поставленных целей. Бокс — это универсальный вид спорта, и каждый должен иметь возможность тренироваться и развивать свои навыки. Палестинские боксеры показали большой талант, и, как международная боксерская организация, мы обязаны дать им возможность реализовать свой потенциал», — цитирует пресс-служба AIBA Кремлёва.

Президент Палестины выразил благодарность главе AIBA за поддержку.

«Наша страна переживала непростые времена, развитие спорта в целом и бокса в частности шло не самыми высокими темпами, но сейчас мы уделяем большое внимание этому направлению. Мы будем рады оказать помощь в строительства академии бокса в Палестине и реализации программы введения дисциплины бокс в программу школ и высших учебных заведений. Надеюсь, наше сотрудничество с AIBA станет плодотворным и долгосрочным», — сказал Аббас.

Палестина активно участвовала в недавних соревнованиях AIBA, в частности, чемпионате Азии по боксу в ОАЭ и чемпионате мира по боксу среди мужчин в Белграде. АИБА также предоставила финансовую помощь национальной федерации, чтобы палестинские спортсмены смогли участвовать в соревнованиях. В ходе бесед с президентом Махмудом Аббасом президент Кремлёв обсудил долгосрочную стратегию развития бокса в Палестине.

Ранее МОК высказался о ситуации по деятельности в AIBA.