Ширко сравнил игру «Спартака» при Тедеско и Витории

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко сравнил результаты команды при наставниках Доменико Тедеско и Руе Витории.

«Думаю, что результат был лучше при Тедеско. Игра давно не радует. Чем руководствовалась верхушка «Спартака», приглашая из Саудовской Аравии Виторию? Наверное, команде нужен был тренер, который умеет ставить интересную, результативную игру. Проблески в игре, возможно, и были бы видны, но общее состояние загоняет команду всё глубже», — цитирует Ширко «Чемпионат».

Он добавил, что ему не принципиально, кто будет возглавлять клуб. Для него гораздо важнее, чтобы команда вновь вернулась на лидирующие позиции.

Напомним, Доменико Тедеско был главным тренером «Спартака» с 2019 по 2021 год. В минувшем сезоне он привёл команду к серебряным медалям чемпионата России. На посту главного тренера его заменил Руй Витория. В настоящий момент красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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