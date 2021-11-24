Билялетдинов: с «Лацио» «Локомотиву» нужно играть на победу

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динар Билялетдинов поделился ожиданиями от матча Лиги Европы УЕФА c «Лацио».
Билялетдинов: с «Лацио» «Локомотиву» нужно играть на победу
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«У «Локомотива» не одна кадровая потеря. Футболисты, которые заменят отсутствующих, получат шанс. Худяков, наверное, будет в воротах, в такой игре, возможно, и кураж поймает, однако отсутствие Гилерме, конечно, является потерей для «Локомотива». Сам матч важен с точки зрения турнирной ситуации, нужно играть на победу, терять уже нечего, тем более дома. Надеюсь, погода поможет. Исходя из количества народа, я думаю, что доминировать и атаковать, постоянно прессингуя соперника, вряд ли получится. Я думаю, что «Локомотиву» должна сопутствовать удача, поможет быстрый мяч, чтобы иметь потом возможности на контратаках забить ещё», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдёт 25 ноября в Москве. Железнодорожники с двумя очками занимают последнее место в группе E, римский клуб с пятью очками — на второй строчке.

Ранее Дмитрий Булыкин выразил мнение, что «Локомотив» не будет уходить от своей игры в матче с «Лацио».

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