Булыкин: «Локомотив» не будет уходить от своей игры в матче с «Лацио»

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Лиги Европы УЕФА с «Лацио».

«Потеря лидера в лице Гилерме всегда существенна, однако есть футболисты, которые могут заменить и хорошо сыграть. Учитывая, что игра важна и очень необходима победа, я думаю, что «Локомотив» не будет уходить от своей игры, прессинга на чужой половине поля и активной игры в атаке. Мне кажется, что нас ждёт интересный матч, будут голы, которые порадуют болельщиков. Хотелось бы, чтобы «Локомотив» победил такого грозного соперника», — приводит слова Булыкина ТАСС.

Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдёт 25 ноября в Москве. Начало встречи в 20:45 мск. Железнодорожники с двумя очками занимают четвёртое место в группе E, римский клуб с пятью очками — на второй позиции.

Ранее сообщалось, что Гилерме пропустит матч «Локомотива» с «Лацио» из-за травмы.