Гилерме пропустит матч «Локомотива» с «Лацио» из-за травмы
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба железнодорожников, вратарь повредил сухожильно-связочный аппарат стопы в матче 15-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» (1:2).
«Вратарю «Локомотива» потребуется дополнительное обследование и консультация профильных специалистов, после которых будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления», — говорится в заявлении.
Встреча с «Лацио» состоится 25 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 20:45 мск.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» подаст протест на судейство в матче с «Ахматом».