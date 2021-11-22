Гилерме пропустит матч «Локомотива» с «Лацио» из-за травмы

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме из-за травмы не сможет сыграть в матче пятого тура Лиги Европы с римским «Лацио».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, вратарь повредил сухожильно-связочный аппарат стопы в матче 15-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» (1:2).

«Вратарю «Локомотива» потребуется дополнительное обследование и консультация профильных специалистов, после которых будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления», — говорится в заявлении.

Встреча с «Лацио» состоится 25 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 20:45 мск.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подаст протест на судейство в матче с «Ахматом».