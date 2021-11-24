Калиниченко призвал «Спартак» отказаться от высокой линии обороны в матче с «Наполи»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы УЕФА с итальянским «Наполи».
Калиниченко призвал «Спартак» отказаться от высокой линии обороны в матче с «Наполи»
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«Я не жду, что «Спартак» будет играть в настолько же открытый футбол, как с «Лестером». Вернее, я хочу, чтобы он не играл настолько открыто, потому что игроки «Наполи» могут создать много проблем обороне «Спартака», если команда будет так же высоко защищаться, как в прошлом туре», — цитирует слова Калиниченко ТАСС.

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдёт 24 ноября и начнётся в 18:30 мск. Красно-белые с четырьмя очками занимают последнее место в группе C, неаполитанцы идут на первой строчке (семь очков).

Ранее Ковтун заявил, что «Наполи» приедет очень злым и будет подготовлен, чтобы взять реванш у «Спартака».

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