Ковтун: «Наполи» приедет очень злым и будет подготовлен, чтобы взять реванш у «Спартака»

Бывший защитник московского «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча Лиги Европы УЕФА с «Наполи».

«Лига Европы всё-таки иной турнир для клубов, здесь есть какая-то репутация, это европейский уровень. Конечно же, «Спартаку» будет трудно, хотя он достойно сыграл на выезде с «Наполи». Наверное, красно-белые могут удивить своей отдачей, желанием, всё-таки есть интересы выйти в следующий этап. «Наполи» приедет очень злым и будет подготовлен, чтобы взять реванш. Они были очень недовольны поражением, поэтому матч будет интересным. Команды должны быть готовы к такой битве», — цитирует Ковтуна ТАСС.

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдёт 24 ноября в Москве и начнётся в 18:30. В матче второго тура красно-белые обыграли итальянцев со счётом 3:2.

Ранее комментатор Шмурнов заявил, что, когда придёт новый тренер в «Спартак», Ларссон и Соболев превратятся в суперфорвардов.