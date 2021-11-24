Шмурнов: когда придёт новый тренер в «Спартак», Ларссон и Соболев превратятся в суперфорвардов

Известный комментатор Александр Шмурнов считает, что форварды «Спартака» Джордан Ларссон и Александр Соболев были недовольны назначением Руя Витории главным тренером команды.

«Соболев и Ларссон — среди тех, кому не понравилось назначение Руя Витории. Они снизили свои спортивные показатели, они не стали ничего доказывать португальскому тренеру. А теперь, когда придет новый тренер, то их игра улучшится, они превратятся в суперфорвардов. Мне обидно, что в «Спартаке» подобное вообще допустимо, что команда живёт по таким дворовым законам», — цитирует Шмурнова «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Спартак» занимает 10-ю позицию в таблице РПЛ, набрав 19 очков. В Лиге Европы красно-белые после четырёх туров имеют в активе четыре очка и занимают последнее место группу С.

Ранее Каррера рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить «Наполи».