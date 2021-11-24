Каррера рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить «Наполи»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы столичной команды в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Наполи».

«Спартак» должен вести осторожную игру, не допускать ошибок в обороне, а также играть интенсивно, как в первом матче», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что красно-белым будет необходимо просто перетерпеть игру с «Наполи». А как это сделать, футболисты московской команды уже знают, поскольку они смогли продемонстрировать сплочённость и должный уровень качества в первом матче в Неаполе (3:2).

По словам Карреры, у итальянской команды не сыграют многие ключевые футболисты, в числе которых Инсинье, Политано, Замбо Ангисса. Поэтому новые игроки будут цепляться за свой шанс, чтобы помочь команде реабилитироваться перед итальянскими болельщиками после поражения от «Интера» в Серии А.

Матч группы С «Спартак» — «Наполи» пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:30 мск.

Красно-белые (четыре очка) занимают четвёртое место в группе. Лидирует «Наполи» (семь очков). Далее идут «Легия» (шесть очков) и «Лестер» (пять очков).

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил шансы красно-белых в матче с «Наполи».

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