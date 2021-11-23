Кононов: «Спартак» способен обыграть «Наполи» во второй раз

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов оценил шансы красно-белых в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА с итальянским «Наполи».

«Думаю, «Спартак» сможет повторить победу над «Наполи», — цитирует ТАСС Кононова.

По мнению 55-летнего специалиста, футболисты столичной команды будут настроены на важный матч в Италии. Вместе с тем он напомнил, что несколько ключевых футболистов «Наполи» по разным причинам не смогут принять участие в матче.

«Красно-белые должны выигрывать, чтобы каждый футболист чувствовал себя увереннее на поле. Поэтому я рассчитываю на то, что ребята выйдут и покажут хороший футбол», — сказал Кононов.

Матч пятого тура группы С «Спартак» — «Наполи» пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:30 мск.

Красно-белые (четыре очка) занимают четвёртое место в группе. Лидирует «Наполи» (семь очков). Далее идут «Легия» (шесть очков) и «Лестер» (пять очков).

«Спартак» в матче второго тура на выезде переиграл «Наполи» со счётом 3:2.

Ранее защитник «Наполи» Жуан Жесус поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».