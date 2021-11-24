Бензема признан виновным по делу о шантаже партнёра по сборной Франции Вальбуэна
- AP
Как сообщает RMC Sport, Бензема был признан виновным в соучастии в попытке шантажа. По мнению суда, Карим не осознавал преступный характер своих действий. Футболист был приговорён к году тюрьмы условно и штрафу в размере €75 тыс.
Следствие подозревало Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, которые угрожали выложить в интернет видеозапись интимного характера с участием Матьё.
Из-за этой ситуации оба футболиста не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема не вызывался в национальную команду до 2021 года.
Ранее сообщалось, что бросивший бутылку в Пайета болельщик получил условный срок.