Бензема признан виновным по делу о шантаже партнёра по сборной Франции Вальбуэна

Уголовный суд Версаля признал форварда мадридского «Реала» Карима Бензема виновным в попытке шантажа коллеги по национальной команде Франции Матьё Вальбуэна.

Как сообщает RMC Sport, Бензема был признан виновным в соучастии в попытке шантажа. По мнению суда, Карим не осознавал преступный характер своих действий. Футболист был приговорён к году тюрьмы условно и штрафу в размере €75 тыс.

Следствие подозревало Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, которые угрожали выложить в интернет видеозапись интимного характера с участием Матьё.

Из-за этой ситуации оба футболиста не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема не вызывался в национальную команду до 2021 года.

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