Форвард «Рубина» Игнатьев выразил желание покинуть клуб

Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев признался, что хотел бы сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики.

В Instagram один из подписчиков спросил Игнатьева: «Сменить клуб не планируете? Игровой практики у вас мало!»

«Есть такое желание. Всё будет зависеть от предложений. И позиции клуба», — написал в ответ 22-летний футболист.

Игнатьев перешёл в «Рубин» из «Краснодара» в начале 2020 года. В текущем сезоне он провёл за клуб восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Федотов назвал нелогичным поражение «Сочи» в матче с «Рубином».