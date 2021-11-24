Форвард «Рубина» Игнатьев выразил желание покинуть клуб
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В Instagram один из подписчиков спросил Игнатьева: «Сменить клуб не планируете? Игровой практики у вас мало!»
«Есть такое желание. Всё будет зависеть от предложений. И позиции клуба», — написал в ответ 22-летний футболист.
Игнатьев перешёл в «Рубин» из «Краснодара» в начале 2020 года. В текущем сезоне он провёл за клуб восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее Федотов назвал нелогичным поражение «Сочи» в матче с «Рубином».