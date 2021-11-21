Федотов назвал нелогичным поражение «Сочи» в матче с «Рубином»

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал домашнее поражение от казанского «Рубина» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Футбол бывает нелогичным. «Рубин» нанёс два удара по воротам и забил два мяча, а мы свои моменты не реализовали. Нелогичное поражение. Значит, мы что-то сделали не так: не отдали голевую передачу, не завершили передачу. Моментов для взятия ворот было предостаточно. Потеряли бдительность после забитого мяча, хотя результативную атаку «Рубина» сопровождали. Мы были не раз близки к голу, однако вратарь выручал соперника, нам не хватало хладнокровия. Второй тайм проходил с преимуществом, у нас был ряд перспективных моментов. Однако правило сработало. Мы не забили, и «Рубин» забил нам в одной из контратак. Не будем посыпать голову пеплом после этого поражения. Была проведена хорошая работа, были качественные матчи, хотя не обошлось без поражений. Чемпионат сейчас очень ровный, каждый тур преподносит сюрпризы. Я поблагодарю ребят за работу, которую они проделали в первом круге», — сказал Федотов после матча.

«Сочи» имеет на счету 27 очков и идёт на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Слуцкий признался, что недоволен игрой «Рубина» в первом круге РПЛ.