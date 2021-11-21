Слуцкий признался, что недоволен игрой «Рубина» в первом круге РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (2:1) и подвёл итоги первого круга чемпионата.

«Не попали в игру вначале, не контролировали зону подборов, также получили большое количество стандартов. Зуеву было очень тяжело после такой длинной паузы. Потому, наверное, заслуженно пропустили первыми. Хорошо, что быстро отыгрались. Во втором тайме получили численное преимущество на две минуты. А после того, как все было уравнено, мы искали свои шансы в контратаках и в одной из них его нашли. По ударам у «Сочи» действительно преимущество большое. Но мне кажется, что это количество было или после стандартов в борьбе, или с дальних дистанций. Сказать, что у «Сочи» было какое-то большое количество голевых моментов, я не могу», — цитирует слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Также наставник казанского клуба признался, что недоволен игрой и результатом команды в первом круге чемпионата.

«Доволен ли в целом игрой своей команды в первом круге? В целом нет. Я и не могу быть ей доволен, поскольку у нас произошли очень большие изменения. Причём, некоторые изменения происходили уже по ходу сезона, кто-то приходил, кто-то уходил. По существу ведущий форвард команды выбыл на длинный промежуток времени. Поэтому у нас есть объективные сложности. Конечно, мне хотелось бы, чтобы они быстрее решались, но, значит, быстро пока не получается», — сказал Слуцкий.

После 15-ти туров «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея 22 очка.

Ранее сообщалось, что «Рубин» обыграл «Сочи» в матче с двумя удалениями.