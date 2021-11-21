«Рубин» обыграл «Сочи» в матче с двумя удалениями

В рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» на выезде обыграл ФК «Сочи».

Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе хозяев отличился Родригао, у «Рубина» забивали Оливер Абильгор, Андерс Дрейер.

На 59-й минуте у «Сочи» красную карточку получил Игорь Юрганов, на 61-й за вторую жёлтую с поля был удалён Оливер Абильгор.

«Рубин» набрал 22 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, у «Сочи» 27 очков и третья позиция.

Ранее «Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ.