Источник: во время финала Итогового турнира АТР у Медведева пропали часы за €200 тысяч
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Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano. По информации источника, Медведев обнаружил пропажу после матча и написал заявление в полицию.
Часы в итоге был найдены, но каким именно образом, не сообщается. Медведеву их вернул один из руководителей ATP. Причём сделал он это в аэропорту, когда Даниил покидал Турин. Полиция ведёт расследование.
Ранее Чесноков высказал мнение, что шансы сборной России на победу в Кубке Дэвиса зависят от Медведева.