Источник: во время финала Итогового турнира АТР у Медведева пропали часы за €200 тысяч

Из раздевалки российского теннисиста Даниила Медведева пропали часы стоимостью €200 тыс. во время финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) против немца Александра Зверева (4:6, 4:6).

Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano. По информации источника, Медведев обнаружил пропажу после матча и написал заявление в полицию.

Часы в итоге был найдены, но каким именно образом, не сообщается. Медведеву их вернул один из руководителей ATP. Причём сделал он это в аэропорту, когда Даниил покидал Турин. Полиция ведёт расследование.

Ранее Чесноков высказал мнение, что шансы сборной России на победу в Кубке Дэвиса зависят от Медведева.