Чесноков считает, что шансы сборной России на победу в Кубке Дэвиса зависят от Медведева

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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказался о шансах на победу сборной России в финальной стадии Кубка Дэвиса.
Чесноков считает, что шансы сборной России на победу в Кубке Дэвиса зависят от Медведева
  • Reuters

«У меня есть опыт игры в Кубке Дэвиса. Допустим, сейчас идёт сезон на харде, а затем ты едешь в гости и играешь на грунте. Это было очень некомфортно, сбивало теннисный цикл игрока. С новым форматом соревнований, когда турнир проходит десять дней подряд, а не посреди сезона, они сломали традиции, но игрокам это удобнее. Это неплохо. Если Даниил Медведев будет готов выложиться, то шансы России выиграть Кубок Дэвиса очень хорошие. Даже если кто-то получит травму, мы можем рассчитывать на победу», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

Финальная стадия Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Сборная России на групповом этапе соревнований сыграет с командами Испании и Эквадора.

Ранее Медведев признался, что гордится своими результатами в этом сезоне, несмотря на поражение от Зверева.

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