Медведев гордится своими результатами в этом сезоне, несмотря на поражение от Зверева

Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о поражении от представителя Германии Александра Зверева в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

«Не так я хотел завершить выступление на Итоговом турнире, но я горжусь своими результатами в этом году. Я очень много и усердно работал и буду стремиться только к лучшему. Спасибо моей команде, спонсорам и фанатам за то, что они всегда со мной. Теперь пора отправляться на Кубок Дэвиса», — написал Медведев в Instagram.

Медведев проиграл Звереву в финале со счётом 4:6, 4:6. В этом сезоне 25-летний россиянин выиграл US Open, «Мастерс» в Торонто, а также турниры в Марселе и Санта-Понсе. Кроме того, Даниил доходил до финалов Australian Open и «Мастерса» в Париже.

Матчи Кубка Дэвиса начнутся 25 ноября. Сборная России сыграет в группе с Испанией и Эквадором.

Ранее сообщалось, что Медведев впервые в карьере завершил сезон на втором месте в рейтинге ATP.