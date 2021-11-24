«Никс» обыграли «Лейкерс» в матче НБА, Уэстбрук оформил трипл-дабл

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Никс» обыграли «Лейкерс» в матче НБА, Уэстбрук оформил трипл-дабл
  • Reuters

Встреча, проходившая в Мэдисон-сквер-гардене в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев со счётом 106:100.

В составе «Никс» 26 очков набрал Эван Фурнье. У гостей трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук, набравший 31 очко и сделавший 13 подборов и десять передач.

В параллельной встрече «Майами Хит» одержали победу над «Детройт Пистонс» — 100:92.

Ранее сообщалось, что дабл-даблы Дэвиса и Уэстбрука принесли «Лейкерс» победу над «Детройтом» в НБА.

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