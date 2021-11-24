«Никс» обыграли «Лейкерс» в матче НБА, Уэстбрук оформил трипл-дабл
- Reuters
Встреча, проходившая в Мэдисон-сквер-гардене в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев со счётом 106:100.
В составе «Никс» 26 очков набрал Эван Фурнье. У гостей трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук, набравший 31 очко и сделавший 13 подборов и десять передач.
В параллельной встрече «Майами Хит» одержали победу над «Детройт Пистонс» — 100:92.
Ранее сообщалось, что дабл-даблы Дэвиса и Уэстбрука принесли «Лейкерс» победу над «Детройтом» в НБА.