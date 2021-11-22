Дабл-даблы Дэвиса и Уэстбрука принесли «Лейкерс» победу над «Детройтом» в НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-даблы Дэвиса и Уэстбрука принесли «Лейкерс» победу над «Детройтом» в НБА
  • Reuters
  • © Raj Mehta-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 121:116.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пистонс» Джереми Грант, записавший в свой актив 36 результативных баллов. В составе калифорнийского коллектива дабл-даблы оформили Энтони Дэвис (30 очков, десять подборов) и Расселл Уэстбрук (26 очков и десять передач).

В других матчах НБА «Чикаго Буллз» одолел «Нью-Йорк Никс» (109:103), «Денвер Наггетс» потерпел поражение от «Финикс Санз» (97:126), а «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Торонто Рэпторс» (119:104).

Ранее сообщалось, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс разбил лицо игроку «Детройта» Айзеи Стюарту и спровоцировал массовую потасовку в матче НБА.

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