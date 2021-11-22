Джеймс разбил лицо игроку «Детройта» и спровоцировал массовую потасовку в матче НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Детройт Пистонс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» произошла массовая потасовка.

Во время третьей четверти игры Джеймс после штрафного броска «Пистонс» отмахнулся от игрока хозяев Айзеи Стюарта при борьбе за подбор. Леброн задел соперника локтем и рассёк ему бровь.

После этого Стюарт полез на обидчика, а на площадке началась массовая потасовка. Спустя несколько минут пострадавшего отвели в раздевалку, Джемс был удалён, а игру возобновили.

Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» разгромил «Лейкерс» в матче НБА.