Джеймс разбил лицо игроку «Детройта» и спровоцировал массовую потасовку в матче НБА

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Детройт Пистонс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» произошла массовая потасовка.
Джеймс разбил лицо игроку «Детройта» и спровоцировал массовую потасовку в матче НБА
  • Reuters
  • © Raj Mehta-USA TODAY Sports

Во время третьей четверти игры Джеймс после штрафного броска «Пистонс» отмахнулся от игрока хозяев Айзеи Стюарта при борьбе за подбор. Леброн задел соперника локтем и рассёк ему бровь.

После этого Стюарт полез на обидчика, а на площадке началась массовая потасовка. Спустя несколько минут пострадавшего отвели в раздевалку, Джемс был удалён, а игру возобновили.

Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» разгромил «Лейкерс» в матче НБА.

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