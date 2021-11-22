Джеймс разбил лицо игроку «Детройта» и спровоцировал массовую потасовку в матче НБА
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Во время третьей четверти игры Джеймс после штрафного броска «Пистонс» отмахнулся от игрока хозяев Айзеи Стюарта при борьбе за подбор. Леброн задел соперника локтем и рассёк ему бровь.
После этого Стюарт полез на обидчика, а на площадке началась массовая потасовка. Спустя несколько минут пострадавшего отвели в раздевалку, Джемс был удалён, а игру возобновили.
Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» разгромил «Лейкерс» в матче НБА.
The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI— SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021