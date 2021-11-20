«Бостон» разгромил «Лейкерс» в матче НБА, Тейтум набрал 37 очков

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«Бостон Селтикс» одержал разгромную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бостон» разгромил «Лейкерс» в матче НБА, Тейтум набрал 37 очков
  • Reuters
  • © Paul Rutherford-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 130:108.

В составе «Селтикс» самым результативным игроком матча стал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов. У гостей 31 результативный балл в свой актив записал Энтони Дэвис, а Леброн Джеймс после травмы набрал 23 очка.

В других матчах НБА «Денвер Наггетс» уступил «Чикаго Буллз» (108:114), «Детройт Пистонс» проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» (102:105), «Шарлотт Хорнетс» одолел «Индиана Пэйсерс» (121:118), «Бруклин Нетс» взял верх над «Орландо Мэджик» (115:113), а «Милуоки Бакс» переиграл «Оклахома-Сити Тандер» (96:89).

Ранее сообщалось, что «Милуоки Бакс» обыграл «Лейкерс» в матче НБА, а Яннис Адетокунбо набрал 47 очков.

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