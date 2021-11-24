Мостовой назвал причины невнятной игры «Зенита» в матче с «Мальмё»

Полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Андрей Мостовой прокомментировал результат матча пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Мальмё» (1:1).

«Очень тяжёлая игра. Первый тайм дался тяжело. Два разных тайма получились. Что-то не получилось в атаке, из обороны неправильно выходили. Была какая-то скованность. Главное, что переломили во втором тайме», — заявил в эфире «Матч ТВ» Мостовой.

По словам футболиста, все в команде понимают, что в РПЛ и Лиге чемпионов абсолютно разный уровень сопротивления. А футболисты питерской команды не смогли правильно переключиться на матч с «Мальмё».

«Зенит» вырвал ничью в концовке матча, когда мяч с пенальти забил Ярослав Ракицкий (90-я минута).

Артём Дзюба (52-я минута) не смог реализовать пенальти в начале второго тайма. Чуть позже форвард «Зенита» (61-я минута) всё же отметился голом. Но главный арбитр матча Андрис Трейманис из Латвии отменил взятие ворот после просмотра VAR, поскольку Дзюба находился в офсайде.

«Зенит» (четыре очка) занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальмё» (одно очко) идёт на последней строчке.

Таким образом, «Зенит» за тур до окончания групповой стадии обеспечил себе участие в Лиге Европы.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Мальмё».