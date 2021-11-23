Большунов — о старте сезона: надеюсь, он не будет скомканным

Короткая ссылка
Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов рассказал, чего ожидает от нового сезона.
Большунов — о старте сезона: надеюсь, он не будет скомканным
  • AP

«Надеюсь, что сейчас мы на верном пути и старт сезона получится не слишком скомканным, как это казалось месяц назад», — цитирует Большунова «Чемпионат».

По его словам, очень сильно повлияла на подготовку в сезону операция на верхней челюсти в октябре. Из-за хирургического вмешательства лыжник провёл две недели вообще без тренировок. У 24-ленего спортсмена была проблема с запущенной кистой, которая ушла в кость.

Первый этап Кубка мира пройдёт с 26 по 28 ноября в финском городе Рука.

Большунов является чемпионом мира 2021 года в Оберстдорфе: он завоевал золото в скиатлоне на 30 км. Также Александр является шестикратным серебряным призёром ЧМ и один раз становился третьим, а на ОИ-2018 он выиграл три серебряные и одну бронзовую медаль. Кроме того, россиянин дважды становился победителем общего зачёта Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Большунов вошёл в состав сборной России на первый этап КМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить