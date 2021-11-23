Большунов — о старте сезона: надеюсь, он не будет скомканным

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов рассказал, чего ожидает от нового сезона.

«Надеюсь, что сейчас мы на верном пути и старт сезона получится не слишком скомканным, как это казалось месяц назад», — цитирует Большунова «Чемпионат».

По его словам, очень сильно повлияла на подготовку в сезону операция на верхней челюсти в октябре. Из-за хирургического вмешательства лыжник провёл две недели вообще без тренировок. У 24-ленего спортсмена была проблема с запущенной кистой, которая ушла в кость.

Первый этап Кубка мира пройдёт с 26 по 28 ноября в финском городе Рука.

Большунов является чемпионом мира 2021 года в Оберстдорфе: он завоевал золото в скиатлоне на 30 км. Также Александр является шестикратным серебряным призёром ЧМ и один раз становился третьим, а на ОИ-2018 он выиграл три серебряные и одну бронзовую медаль. Кроме того, россиянин дважды становился победителем общего зачёта Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Большунов вошёл в состав сборной России на первый этап КМ.