Влахович — о возвращении Кокорина: Сашко
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«Сашко», — подписал футболист совместную фотографию с Кокориным.
Напомним, что российский форвард вернулся в общую группу «Фиорентины». 30-летний Кокорин в текущем сезоне отыграл за клуб три матча, проведя на поле в общей сложности 27 минут.
Влахович провёл за «Фиорентину» 13 матчей в Серии А и забил десять мячей.
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