Влахович — о возвращении Кокорина: Сашко

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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович отреагировал на возвращение своего одноклубника, российского форварда Александра Кокорина, в общую группу команды.
Влахович — о возвращении Кокорина: Сашко
  • © Spada/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Сашко», — подписал футболист совместную фотографию с Кокориным.

Напомним, что российский форвард вернулся в общую группу «Фиорентины». 30-летний Кокорин в текущем сезоне отыграл за клуб три матча, проведя на поле в общей сложности 27 минут.

Влахович провёл за «Фиорентину» 13 матчей в Серии А и забил десять мячей.

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