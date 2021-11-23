Влахович — о возвращении Кокорина: Сашко

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович отреагировал на возвращение своего одноклубника, российского форварда Александра Кокорина, в общую группу команды.

«Сашко», — подписал футболист совместную фотографию с Кокориным.

Напомним, что российский форвард вернулся в общую группу «Фиорентины». 30-летний Кокорин в текущем сезоне отыграл за клуб три матча, проведя на поле в общей сложности 27 минут.

Влахович провёл за «Фиорентину» 13 матчей в Серии А и забил десять мячей.

Ранее Юрий Лоза заявил, что потеря Сердара Азмуна перед матчем с «Мальмё» является суперсущественной.