Булыкин высказался о матче «Зенит» — «Мальмё» в Лиге чемпионов

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Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался о матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между санкт-петербургским «Зенитом» и шведским «Мальмё».
Булыкин высказался о матче «Зенит» — «Мальмё» в Лиге чемпионов
  • AP

«Зениту» нужна победа. Я думаю, «Зенит» приложит все усилия, чтобы одержать эту победу», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, «Зенит» является фаворитом в этом матче и имеет все шансы на победу.

«Зенит» имеет три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальмё» без набранных очков — на последней строчке.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Мальмё».

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