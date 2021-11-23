Булыкин высказался о матче «Зенит» — «Мальмё» в Лиге чемпионов
- AP
«Зениту» нужна победа. Я думаю, «Зенит» приложит все усилия, чтобы одержать эту победу», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, «Зенит» является фаворитом в этом матче и имеет все шансы на победу.
«Зенит» имеет три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальмё» без набранных очков — на последней строчке.
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Мальмё».