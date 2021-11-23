Онлайн-регистрацию участников внедрят на турнире Абдулманапа Нурмагомедова

Союз ММА России запустил чат-бот, созданный российскими специалистами, для улучшения коммуникации с аудиторией смешанных единоборств.

«Мы идём в ногу со временем, популяризируя через современные каналы коммуникации — любимый мессенджер — образование среди молодёжной аудитории. Наша мультимедийная платформа ММА.РФ теперь помогает спортсменам быстрее и проще проходить регистрацию для участия в турнирах Союза ММА России. И первым таким опытом в декабре станет турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Саратове», — заявил президент Союза ММА России, заслуженный тренер России Радмир Габдуллин.

Президент Федерации MMA Саратовской области, заслуженный мастер спорта России Даци Дациев считает, что это поможет организаторам и особенно судейскому корпусу регистрировать участников турнира.

Ранее американский боец UFC Шон О’Мэлли назвал Петра Яна одним из лучших боксёров в ММА.