Онлайн-регистрацию участников внедрят на турнире Абдулманапа Нурмагомедова

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Союз ММА России запустил чат-бот, созданный российскими специалистами, для улучшения коммуникации с аудиторией смешанных единоборств.
Онлайн-регистрацию участников внедрят на турнире Абдулманапа Нурмагомедова
  • © mmaunion.ru

«Мы идём в ногу со временем, популяризируя через современные каналы коммуникации — любимый мессенджер — образование среди молодёжной аудитории. Наша мультимедийная платформа ММА.РФ теперь помогает спортсменам быстрее и проще проходить регистрацию для участия в турнирах Союза ММА России. И первым таким опытом в декабре станет турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Саратове», — заявил президент Союза ММА России, заслуженный тренер России Радмир Габдуллин.

Президент Федерации MMA Саратовской области, заслуженный мастер спорта России Даци Дациев считает, что это поможет организаторам и особенно судейскому корпусу регистрировать участников турнира.

Ранее американский боец UFC Шон О’Мэлли назвал Петра Яна одним из лучших боксёров в ММА.

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