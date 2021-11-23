Американский боец UFC О’Мэлли назвал Яна одним из лучших боксёров в ММА

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли назвал временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, россиянина Петра Яна, одним из двух лучших боксёров в MMA.

«На данный момент Пётр Ян в числе лучших боксёров ММА, это точно. И Макс Холлоуэй тоже. Пётр мало пропускает. Если вы спросите, кто же является лучшим боксёром вообще, я назову Флойда Мейвезера: он бьёт и не пропускает. То же самое и с Яном: он бьёт и не пропускает. Что же касается выброса ударов, комбо и кардио, то Холлоуэй тоже в числе лучших», — цитирует О’Мэлли MMA Alley Clips.

На профессиональном уровне Ян одержал 17 побед и потерпел два поражения.

Ранее Ян заявил, что имеет больше опыта в боксёрских поединках, чем Макгрегор.