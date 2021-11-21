Ян: у меня больше опыта в боксёрских поединках, чем у Макгрегора

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Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал возможный поединок по боксёрским правилам с ирландцем Конором Макгрегором.
Ян: у меня больше опыта в боксёрских поединках, чем у Макгрегора
  • © Chris Unger / Contributor
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«Он понимает, что я умею боксировать. Я боксом занимался достаточно долго и понимаю, о чём говорю. Превосхожу ли я его в чём-либо, показал бы бой. А так, конечно, у меня больше опыта в этом, чем у него. 100% это так», — цитирует Яна «Спорт-Экспресс».

Макгрегор заявил, что разбил бы россиянина в боксе, а Ян предложил экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях провести бой.

Напомним, что 30 октября Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Ранее Ян назвал тройку величайших бойцов России.

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