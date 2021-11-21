Ян назвал тройку величайших бойцов России

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Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян назвал трёх лучших российских бойцов в истории.

«Если реально говорить о трёх лучших российских бойцах, то это Фёдор, Хабиб... И третьим я даже не знаю кого... Давайте возьмём Александра Шлеменко. Олег Николаевич Тактаров — он же получается дрался и жил за границей? Он же не жил постоянно в России в те годы, ездил туда-сюда», — цитирует Яна «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что не мыслит, кто достоин войти в тройку лучших, а кто — нет. По мнению Яна, важным критерием является наследие тех или иных бойцов.

Напомним, что 30 октября Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Виейра победила Тейт в главном бою UFC Fight Night 198.

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