«Матч ТВ»: Мхитарян отказался переходить в «Зенит» и «Краснодар»

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян отказался переходить в российские клубы.

По информации «Матч ТВ», хавбек вежливо отказал Сергею Галицкому в переходе в «Краснодар». Он также отклонил предложение от санкт-петербургского «Зенита». Мхитарян хочет продолжить карьеру в Европе.

Контракт футболиста и «Ромы» действует до конца нынешнего сезона. При этом клуб готов расстаться с Мхитаряном в зимнее трансферное окно.

Также отмечается, что у полузащитника и главного тренера римского клуба Жозе Моуринью напряжённые отношения.

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