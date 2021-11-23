Месси назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов

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Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси назвал главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов сезона-2021/22.
Месси назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов
  • AP

«Все говорят, что «ПСЖ» — главный фаворит Лиги чемпионов. Я не буду отрицать, что на бумаге мы являемся одним из главных претендентов на триумф. Сейчас очень хорош «Ливерпуль». Также есть «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Атлетико», — цитирует Месси Marca.

Напомним, что в августе нападающий перешёл из каталонской «Барселоны» в ПСЖ. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Месси принял участие в трёх матчах, в которых забил три мяча.

Ранее Смородская заявила, что Миранчуку стоит перейти в «Зенит».

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