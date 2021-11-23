Смородская считает, что Миранчуку стоит перейти в «Зенит»

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская выскащалась о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, а также выразила мнение, что переход в «Зенит» пошёл бы а пользу российскому футболисту.
Смородская считает, что Миранчуку стоит перейти в «Зенит»
  • © Spada/LaPresse
  • globallookpress.com

«Конечно, то, что происходит у Миранчука в Италии, выглядит некрасиво. Непонятно, почему так происходит. Мы всего не знаем. Может быть, и агент недоговаривает. Но для меня очевидно, что Алексею там плохо. Ему нужно уходить как можно скорее. Если он останется в «Аталанте», то дальше будет только хуже. «Зенит»? Отличный вариант, почему бы не перейти. И игровая практика появится, и проблем языковых не будет», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В текущем сезоне Алексей Миранчук провёл восемь матчей в составе «Аталанты», в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее в «Милане» назвали слухами информацию об интересе клуба к Миранчуку.

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