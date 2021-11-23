Братья Бё извинились перед Сергеем Устюговым за упоминание в своей книге

Короткая ссылка
Биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё извинились перед российским лыжником Сергеем Устюговым за ошибку в автобиографической книге.
Братья Бё извинились перед Сергеем Устюговым за упоминание в своей книге
  • AP

«Один из них написал. Они взяли номер у Маркуса Крамера, принесли извинения в личном сообщении. Но я уже отпустил. Ладно, норвежцы ошибаются», — цитирует Устюгова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что гораздо обиднее, когда его путают в России с человеком, который завершил карьеру много лет назад.

Напомним, что братья Бё в своей автобиографической книге перепутали биатлониста Евгения Устюгова с лыжником Сергеем Устюговым.

Ранее биатлонист Мартен Фуркад наградил победителей этапа Гран-при Франции по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить