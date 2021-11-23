Колосков: мне непонятна история с введением Fan ID

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на решение властей страны внедрить систему Fan ID во все матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
Колосков: мне непонятна история с введением Fan ID
  • Reuters

«Fan ID хорошо сработал на чемпионате мира в 2018 году — страну посещало много иностранцев, потому необходимо было обеспечить дополнительную безопасность на стадионах. А зачем сейчас его вводить, если за сезон всего-навсего ходят 2,5—3 млн болельщиков? Если для безопасности, то от кого спасаться? 1,5 тыс. зрителей приходят на матч, дай бог. Вот приезжаю я в Ростов к приятелю, допустим. Хочу сходить на матч, а у меня нет Fan ID — и что делать? Значит, на футбол не попаду. Он, наверное, нужен в каких-то случаях. Однако очень важно понять инициаторов этой идеи — какие преимущества даёт этот паспорт простому болельщику и что он выигрывает от его получения, привлекает  его на футбол или нет. Облегчённый доступ на стадион? А сейчас чем хуже — приобрёл билеты и пошёл на матч. Зачем ещё облегчать? В общем, мне эта история вообще непонятна. Её, скорее всего, примут, раз она уже в Госдуме. Однако у меня абсолютно нет понимания, к чему она приведёт», — цитирует Колоскова Sport24.

Ранее Хачатурянц высказался о введении Fan ID.

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