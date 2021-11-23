Колосков рассказал, какой видит формулу лимита на легионеров в РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался на тему возможных изменений в лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У нас что, нет других проблем в футболе? Мы десятый год обсуждаем лимит на легионеров, а воз и ныне там — то мы его ужесточаем, то смягчаем. Давно пора понять, что дело не в лимите, а в тренировках игроков. При чём здесь лимит вообще? Ну сделают 10 + 15 — как мы тогда сборную будем комплектовать? Мы видим, что количество иностранцев не имеет влияния на результат: было семь — проигрывали, шесть — то же самое. Проблема заключается точно не в лимите. О формуле моё мнение не изменится: шесть россиян и пять иностранцев. «Спартак» Романцева доказывал эффективность этой схемы. Как российские футболисты появятся, если будут играть одни легионеры? Если нынешний лимит снимут, то это коснётся еврокубковых пяти-шести команд. Откуда «Урал» или «Уфа» найдут себе деньги на десять иностранцев? Денег у них нет. И вновь будет расслоение: богатые станут богаче, а бедные останутся не у дел. Вот к чему это приведёт», — цитирует Колоскова Sport24.

22 ноября новый президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что лига рассмотрит возможность изменить действующий лимит на легионеров, однако о его отмене речь не идёт.

В настоящее время в заявке клуба РПЛ не может быть больше восьми иностранцев.

Ранее Сёмин выразил мнение, что отмена лимита на легионеров не решит проблему в российском футболе.