Сёмин считает, что отмена лимита на легионеров не решит проблему в российском футболе

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в беседе с корреспондентом высказал своё мнение о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Отмена лимита не решит проблему отечественного футбола. Правильно, что новое руководство РПЛ не стало делать акцент на отмене лимита. Важно найти нужную формулу, которая послужит во благо российского футбола. Молодёжь должна играть, набираться опыта. А если приедут легионеры на их позиции, они будут выходить на поле в два раза реже. Как им прогрессировать? Разговоры о пользе полной отмены лимита ошибочны, они создают только видимость желания что-то улучшить. Одним действием этот вопрос нельзя закрыть», — цитирует Сёмина Sport24.

22 ноября новый президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что лига рассмотрит возможность изменить действующий лимит на легионеров, однако о его отмене речи не идёт.

В настоящее время в заявке клуба РПЛ не может быть больше восьми иностранцев.

Ранее Хачатурянц выразил мнение, что лимит на легионеров в РПЛ должен быть изменён.