Месси высказался о назначении Хави на пост главного тренера «Барселоны»
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«Хави — это тренер, который многое знает. Он прекрасно понимает всю ситуацию в «Барселоне», знает эту команду с детства. Он много значит для молодых футболистов. Я не сомневаюсь, что при нём каталонский клуб будет расти», — цитирует Marca слова Месси.
Хави стал главным тренером «Барселоны» в середине ноября 2021 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до сезона-2023/24.
Месси и Хави вместе выступали за сине-гранатовых с 2003 по 2015 год.
Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика».