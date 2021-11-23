Месси высказался о назначении Хави на пост главного тренера «Барселоны»

Легенда «Барселоны», а ныне форвард ПСЖ Лионель Месси высказался о назначении своего бывшего партнёра по команде Хави главным тренером каталонского клуба.

«Хави — это тренер, который многое знает. Он прекрасно понимает всю ситуацию в «Барселоне», знает эту команду с детства. Он много значит для молодых футболистов. Я не сомневаюсь, что при нём каталонский клуб будет расти», — цитирует Marca слова Месси.

Хави стал главным тренером «Барселоны» в середине ноября 2021 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до сезона-2023/24.

Месси и Хави вместе выступали за сине-гранатовых с 2003 по 2015 год.

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