Экс-футболист сборной Белоруссии Глеб дал характеристику наставнику «Локомотива» Гисдолю

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Бывший белорусский полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о главном тренере московского «Локомотива» Маркусе Гисдоле.
Экс-футболист сборной Белоруссии Глеб дал характеристику наставнику «Локомотива» Гисдолю
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«Маркус работал во второй команде «Штутгарта», когда я играл за основной состав. Он тогда только начинал. Мы иногда виделись с ним в офисе или на праздниках. Однако под его руководством я не играл. Маркус, на самом деле, амбициозный тренер, который знает, чего хочет. Он строит игру команды на быстром и агрессивном отборе, быстрых атаках. Дисциплина для него очень важна. Нет авторитетов. Он верит в футболистов, с которыми работает. Каждому даёт шанс. Маркус делает всё, чтобы раскрыть игрока. И требует от команды, чтобы она добивалась самых высоких результатов. Он принял «Локомотив» в середине сезона, это всегда нелегко. Но, на мой взгляд, у него хорошо получается. А дальше будет лучше», — цитирует Глеба Sport24.

Также бывший футболист добавил, что по характеру немецкий тренер не является очень эмоциональным специалистом.

«Маркус спокойный и совсем неэмоциональный. Однако он дотошный в деталях, мелочах. Для него важен каждый нюанс. Он спокойно анализирует, смотрит, изучает каждого футболиста. Настоящий педант», — добавил Глеб.

Гисдоль возглавил «Локомотив» 10 октября 2021 года, сменив на посту главного тренера команды серба Марко Николича.

Ранее Гисдоль высказался об удалении Мурило в матче с «Ахматом».

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