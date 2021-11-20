Гисдоль — об удалении Мурило в матче с «Ахматом»: оно выглядит как шутка

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Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал удаление защитника столичного клуба Мурило в матче 15-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом» (1:2).
Гисдоль — об удалении Мурило в матче с «Ахматом»: оно выглядит как шутка
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«Ситуация с удалением была определяющей. Эта карточка выглядит как шутка. Она уничтожила нашу игру», — заявил немецкий специалист в эфире канала «Матч ТВ».

Главный судья матча Сергей Иванов из Ростова-на-Дону в первом тайме показал защитнику железнодорожников Мурило (34-я) красную карточку.

«Локомотив» прервал четырёхматчевую беспроигрышную серию в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ.

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