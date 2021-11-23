«Коламбус» обыграл «Баффало» в матче НХЛ, Гавриков оформил дубль

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз».

Встреча, проходившая в «Кибэнк-центре» в Баффало, завершилась победой гостей со счётом 7:4.

В составе «Коламбуса» по разу забрасывали Оливер Бьеркстранд, Макс Доми и Шон Курали. По дублю оформили Джек Рослович и россиянин Владислав Гавриков. Нападающий Егор Чинахов очков не набирал.

У «Баффало» дублем отметился Тейдж Томпсон, ещё по шайбе забросили Земгус Гиргенсонс и Дилан Козенс.

Ранее сообщалось, что две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» одержать победу над «Вегасом» в матче НХЛ.