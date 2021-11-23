Две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» одержать победу над «Вегасом» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержали победу над «Вегас Голден Найтс».

Встреча, проходившая в «Энтерпрайз-центре» в Сент-Луисе, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе хоозяев по разу отличились Райан О'Райлли, Тайлер Бозак, Джастин Фолк, Брэндон Саад и Нико Миккола. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами, его соотечественник Клим Костин — одной. Нападающие Иван Барбашёв и Павел Бучневич очков не набрали.

У «Вегаса» забрасывали Чандлер Стивенсон и Райлли Смит. Нападающий Евгений Дадонов очков не набирал.

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