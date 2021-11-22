Стали известны претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

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Стали известны номинанты на премию Международной федерации футбола (ФИФА) The Best в категории «Лучший тренер 2021 года».
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
  • Reuters

В список претендентов на звание лучшего тренера мужской команды вошли: Антонио Конте («Интер»/«Тоттенхэм»), Ханси Флик («Бавария»/Германия), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (Аргентина), Диего Симеоне («Атлетико») и Томас Тухель («Челси»).

За звание лучшего тренера женской команды поспорят Льюис Кортес («Барселона»), Питер Герхардссон (сборная Швеции), Эмма Хейс («Челси»), Беверли Пристман (сборная Канады) и Сарина Вигмен (Нидерланды/Англия).

Ранее ФИФА объявила претендентов на премию The Best.

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