«РБ Спорт»: «Спартак» рассматривал бывшего тренера сборной Уэльса для замены Витории

Московский «Спартак» рассматривал валлийского специалиста Адама Оуэна в качестве главного тренера команды.

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, валлийский специалист входил в шорт-лист потенциальных главных тренеров «Спартака», однако московский клуб в итоге остановился на кандидатуре итальянца Паоло Ваноли, входившего в тренерский штаб Антонио Конте.

41-летний Оуэн начинал свою карьеру в качестве тренера по физподготовке в «Селтике», а впоследствии работал в «Шеффилд Уэнсдей» и «Глазго Рейнджерс», в котором на протяжении 7 лет отвечал за тактику и игровые модели. С 2009 по 2018 год Оуэн входил в тренерский штаб сборной Уэльса. С октября 2021 года Оуэн является консультантом польского «Леха».

Ранее Парфёнов выразил готовность возглавить «Спартак».