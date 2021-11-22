«РБ Спорт»: «Спартак» рассматривал бывшего тренера сборной Уэльса для замены Витории

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Московский «Спартак» рассматривал валлийского специалиста Адама Оуэна в качестве главного тренера команды.
«РБ Спорт»: «Спартак» рассматривал бывшего тренера сборной Уэльса для замены Витории
  • © Официальный сайт ФК «Спартак»

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, валлийский специалист входил в шорт-лист потенциальных главных тренеров «Спартака», однако московский клуб в итоге остановился на кандидатуре итальянца Паоло Ваноли, входившего в тренерский штаб Антонио Конте.

41-летний Оуэн начинал свою карьеру в качестве тренера по физподготовке в «Селтике», а впоследствии работал в «Шеффилд Уэнсдей» и «Глазго Рейнджерс», в котором на протяжении 7 лет отвечал за тактику и игровые модели. С 2009 по 2018 год Оуэн входил в тренерский штаб сборной Уэльса. С октября 2021 года Оуэн является консультантом польского «Леха».

Ранее Парфёнов выразил готовность возглавить «Спартак».

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